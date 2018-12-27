تامر أمين يشيد بما يتم فى مطار القاهرة ..فيديو

أشاد الإعلامى تامر أمين، بما قام به مطار القاهرة الدولى من تنزين بعض الأماكن بأشجار الكريسماس وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.



وقال أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن كل مسؤول عليه ان يهتم ببعض الاشياء التى تساهم فى جذب السياح.



وأشار تامر إلى أن المناطق الأثرية يجب أن تتجمل فى المناسبات حتى يقوم السياح بالطلاق الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب السياح.



وتقدم تامر بالشكر لوزير الطيران و اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على المجهود الرائع الذى يتم.

