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فن

خالد سليم يطرح كليب "لسه كبير".. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
محمد نبيـل
طرح قبل قليل المطرب خالد سليم أحدث كليباته بعد غياب دام أكثر من سنتين بعنوان "لسه كبير"، وذلك بمناسبة العام الميلادى الجديد.

الأغنية من كلمات وليد الغزالي وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويؤكد بها خالد ابتعاده عن طرح الألبومات خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلماتها : "اللي مِنا راح لغيرنا، بعد ما إحنا تعبنا فيه، وأما راحوا نكروا خيرنا، لأ ونسيوا كانوا إيه"..




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