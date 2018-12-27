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فن

نانسي زعبلاوي تحضر لأغنية جديدة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
سعيد فراج
تعاقدت شركة "ميوزك تون"، لمالكها ومؤسسها الشاعر محمود التوني، مع المطربة نانسي زعبلاوي، لإنتاج أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وتستعد "زعبلاوي" للتحضير لأول أغنية تتعاون في مع الشركة باللهجة اللبنانية، وسيتم طرحها الأيام القليلة.

ويذكر أن نانسي زعبلاوي مطربة سورية، لها العديد من الأغاني الناجحة، وألبوم غنائي بعنوان "مستحيل" الذي حقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي، وشاركت في أوبريت الضمير العربي.

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