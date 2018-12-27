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منوعات

ابنة بيل جيتس تحتفل مع حبيبها المصري بأعياد الميلاد في القاهرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد علي
يحرص الكثير من السائحين على نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من هؤلاء ابنة الملياردير الأمريكي الأشهر عالميًا بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، حيث نشرت صورا رائعة لها عبر حسابها على موقع انستجرام، خلال زيارتها إلى مصر مؤخرًا.

وقامت جنيفر جيتس بزيارة في أنحاء المحروسة بصحبة حبيبها المصرى نايل نصار، تزامنًا مع احتفالات اعياد الميلاد.

ونشرت صورا لها عبر حسابها للنيل والأهرامات من أحد الفنادق، وهو الأمر الذي رحب به الكثيرون، ودعوا فيه الثنائي لزيارة الأقصر وأسوان والتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

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