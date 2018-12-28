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أخبار البلد

تعيين 2361 باحثا عن العمل وتحرير 115 محضرا لمنشآت خالفت القانون بالمنوفية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية نحو 2321 معينا، فضلا عن 40 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6410 مسجلين بهذه الشهادات، إضافة إلى إصدار 67 عقد عمل بالأردن.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال نوفمبر 2018 بقياس مهارة 2100 عامل على المهن المختلفة ، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة. 

وقامت المديرية بالتفتيش على 251 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير محاضر مخالفات لـ 134 منشأة، فضلا عن التفتيش على 792 منشأة لتنفيذ قانون العمل. وأسفر عن تحرير 115 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون .

ونوه سعفان إلى أنه فى إطار متابعة الشكاوى في مجال علاقات العمل ، تم تسوية 25 شكوى وديا، وإحالة 33 للقضاء ، ومازال 80 شكوى تحت البحث ، وتم حفظ 12 شكوى ، وذلك من أصل 150 شكوى قدمت للمديرية .

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