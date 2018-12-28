عبدالحفيظ يمثل الأهلي في قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

يشارك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، في حضور مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام بأحد الفنادق بالقاهرة، وبحضور مندوبين عن الأندية الـ16 التي تأهلت بشكل رسمي وهي؛ «الأهلي، والإسماعيلي والترجي التونسي، والإفريقي التونسي وأورلاندو بايريتس وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي، وأسيك ميموزا الإيفواري ولوبي ستارز النيجيري، و القسنطيني الجزائري، شبيبة الساورة الجزائري وبلاتنيوم الزيمبابوي، وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي، و حوريا الغيني».



وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق «جيما أبا جيفار» الإثيوبي بمجموع لقائي الذهاب والعودة 2-1 في دور الـ32.



ويأمل الأهلي في الفوز بدوري الأبطال في النسخة الحالية، كما يبحث عن انطلاقة قوية في دور المجموعات تحت قيادة الأورجواياني «لاسارتي» المدير الفني للفريق وباقي جهازه المعاون.