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أخبار العالم

ترامب يهدد بإغلاق الحدود الجنوبية في حال رفض الديمقراطيين تمويل جدار المكسيك

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
أ ش أ
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإغلاق الحدود الجنوبية للبلاد إذا لم يدعمه الديمقراطيون في تمويل بناء السور على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال ترامب- في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "سنضطر إلى إغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يعطنا الديمقراطيون المال لإنهاء الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي تعاني منها بلادنا".

يشار إلى أن ترامب قال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية سيستمر إلى حين تلبية مطلبه بتوفير تمويل لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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