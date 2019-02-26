توصيات المؤتمر الدولي الثالث للإبداع والحلول البينية للمناطق النائية

أوصى المؤتمر الدولي الثالث للإبداع والحلول البينية للمناطق النائية (InterSol) والذي عقد بكلية الهندسة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة وبرئاسة أ.د غادة بسيونى رئيس شعبة الكيمياء بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بهندسة عين شمس.



بالعديد من التوصيات والتي نتجت عن المناقشات والجلسات الحوارية، والتي استمرت على مدار يومي المؤتمر بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وقد طرح خلالها العلماء الأفارقة أفكارهم الداعمة لاستراتيجية تطوير وحلول المشاكل التي تواجه القارة والتى من أهمها العمل على الاستفادة من التجارب السابقة فى الحفاظ على البيئة فى القارة الأفريقية والاستفادة من الدراسات البيئية ، العمل على انتشار فكرة تحويل المدن الأفريقية إلى مدن ذكية لوصول الخدمات بشكل أفضل للمناطق النائية، انعقاد المؤتمر المرة القادمة فى نيروبى بكينيا عام 2020.



جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش المحاور الاساسية التي تساهم فى التنمية الحضرية والمدن الذكية بالنسبة لإفريقيا مثل الزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية وتغير المناخ، التنمية الاجتماعية والاقتصادية والطاقة فى المناطق الحضرية والريفية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب جلسة نقاشية حلول البيئة والتغيرات المناخية بالإضافة إلى محاضرة عن أفريقيا سلة غذاء العالم، كيف يمكن لأفريقيا مساعدة العالم، ومناقشة نتائج الأبحاث ذات الصلة بـابتكارات والحلول متعددة التخصصات للمناطق النائية فى القارة السمراء.