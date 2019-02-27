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أخبار العالم

فضائح جديدة لـ الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس.. فيديو

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:18 م
مايكل كوهين
مايكل كوهين
حسام رضوان
يدلي مايكل كوهين المحام السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشهادته أمام لجنة الرقابة بالكونجرس.

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الامريكية، من المقرر أن يقدم كوهين الذي تنتظره عقوبة السجن بسبب "الكذب على الكونجرس" سلسلة من الاتهامات الخطيرة ضد ترامب، حول مخالفات منظمة ترامب.

وأضافت انه سيقدم شيكات تظهر أن ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور، قد كلفاه بدفع رشوة بمبلغ 130 ألف دولار للمثلة الإباحية ستورمي دانيلز عشية انتخابات الرئاسة عام 2016، لمنعها من التحدث عن علاقتها بترامب.

وتابعت أنه سيكشف أن ترامب كان على علم من أن منظمة "ويكيليكس" كانت تخطط لتسريب رسائل البريد الإلكتروني للديمقراطيين، التي اخترقتها في المراحل الأخيرة من الانتخابات، والتي أضرت بمنافسة ترامب على كرسي الرئاسية، هيلاري كلينتون.

وكان ترامب الذي يجتمع في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سعيا لتحقيق تقدم في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، قد شكك في مصداقية كوهين بتغريدة في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

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