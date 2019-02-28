الرقابة تماطل في التصريح بعرض فيلم رأس السنة

علم "صدى البلد" أن هناك مماطلة داخل الرقابة على المصنفات المصرية، حول إعطاء تصريح العرض العام لصناع فيلم "رأس السنة" للفنان إياد نصار وبسمة، رغم موافقة الرقابة من قبل على السيناريو ورغم التزام مخرجه بكل الملاحظات الرقابية.



أسرة الفيلم تقدمت للحصول على ترخيص عرضه منذ أسابيع ولم تتلق ردا من الرقابة حتى الآن، على الرغم أن الموعد المحدد لعرضه هو٢٠ من مارس الجاري، في ظل التزام أسرة الفيلم الصمت ورفضت التعليق على هذا الأمر.



الفيلم تأليف محمد حفظي وإخراج صقر، وبطولة: اياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي وعدد من ضيوف الشرف، ومن انتاج فيلم كلينيك (محمد حفظي) وشركة لاجوني فيلم برودكشن.