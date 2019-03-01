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ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:35 ص
الصورة من اليمين:
الصورة من اليمين: كايت ويليام هاري ميجان
محمد علي
منذ انضمامها إلى ويندسورز، تمكنت ميجان ماركل من كسر القالب الملكي، وإن كان ذلك في قليل من تفاصيله لكنها استطاعت ذلك، وهي القادمة من خلفية هوليودية بأمريكا، وفق ما ذهب موقع نيوز دوت كوم الأسترالي.

وقال نيوز دوت كوم الأسترالي، قد يكون الأمر مجرد مصادفة ، لكن الزوجين الملكيين الأمير ويليام والدوقة كايت ميدلتون، بديا أكثر حنانًا في الآونة الأخيرة مع بعضهما البعض في الأماكن العامة، وهو ما يظهر تأثير ماركيل التي تظهر مع زوجها الأمير هاري وهي محتضنة ذراعة عادة، أو ممسكان بأيديهما في غالب الوقت وهو ما يقول إن عدوى المحبة بين ميجان وهاري انتقلت إلى ويليام وكايت.

والأميران ويليام وهاري هما ابني الأميرة الراحلة ديانا، وحفيدا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ويقول نيوز دوت كوم الأسترالي، أن العائلة المالكة ليست مشهورة تمامًا بإظهار مشاعر المودة لأفرادها سواء أقارب أو أزواج وزوجات في الأماكن العامة، لأنها ضد البروتوكول.

ولكن من يراقب العائلة بعد قدوم ميجان خلال الأشهر الأخيرة ، فربما لاحظ شيئًا ما.
ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة
ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة
ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة
ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة

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