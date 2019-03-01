سفير مصر في كندا يناقش مع عضو بمجلس العموم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

التقى السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، أمس /الخميس/، بالنائب عمر الغبرة، السكرتير البرلماني لوزير التجارة الدولية الكندي والنائب بمجلس العموم.



وتناولت المناقشات بين الجانبين المبادرات العديدة التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكندا.



يأتي ذلك في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يقوم به السفير المصري في العاصمة الكندية أوتاوا، حيث التقى خلال الأيام القليلة الماضية مع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، إرين أوتول، والذي أشاد بدور مصر الإقليمي والدولي، معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة، المزيد من التعاون والتنسيق بين الدولتين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما شهدت لقاءات السفير المصري في كندا هذا الأسبوع لقاءه بوزيرة التنمية الدولية، ماري كلود بيبو، على هامش الحلقة النقاشية حول النساء والفتيات في حالات الطوارئ الإنسانية.

