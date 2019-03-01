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أخبار العالم

مواجهات بين الشرطة الصومالية وحركة "الشباب" بالعاصمة مقديشيو

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية متحصنين في مطعم بالعاصمة مقديشيو.

وذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية أن ذلك جاء بعد أن نفذت حركة "الشباب" الإرهابية، أمس، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو؛ أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين.

يشار إلى أن حركة "الشباب" كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التي نفذت في جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.

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