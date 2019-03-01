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بين الناس

مواطنون يطالبون بإصلاح فواصل كوبري أكتوبر من كورنيش التحرير

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:03 م
صدى البلد
أحمد قطب
بعث القارئ محمد كمال، عبر خدمة بين الناس بموقع صدي البلد، شكوى قال فيها إنه يسلك يوميا مطلع كوبرى أكتوبر من كورنيش التحرير.

وأضاف كمال في شكواه، أنه يوجد فاصل كبير على هذا المطلع يمكن أن يتسبب في انفجار إطارات السيارات ولا يمكن تفاديه لأنه قطع في الأسفلت.

وطالب محمد كمال رئيس هيئة الطرق والكبارى، بسرعة إصلاح فواصل كوبري أكتوبر وعمل الصيانة الخاصة بالكوبري لتفادي الحوادث والزحام.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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