مواطنون يطالبون بإصلاح فواصل كوبري أكتوبر من كورنيش التحرير

بعث القارئ محمد كمال، عبر خدمة بين الناس بموقع صدي البلد، شكوى قال فيها إنه يسلك يوميا مطلع كوبرى أكتوبر من كورنيش التحرير.



وأضاف كمال في شكواه، أنه يوجد فاصل كبير على هذا المطلع يمكن أن يتسبب في انفجار إطارات السيارات ولا يمكن تفاديه لأنه قطع في الأسفلت.



وطالب محمد كمال رئيس هيئة الطرق والكبارى، بسرعة إصلاح فواصل كوبري أكتوبر وعمل الصيانة الخاصة بالكوبري لتفادي الحوادث والزحام.



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