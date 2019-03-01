البشير يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس السوداني عمر البشير.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السوداني عبر من خلال الاتصال عن خالص التعازي للرئيس وللشعب المصري ولأسر ضحايا حادثة محطة مصر، مترحمًا على أرواح الضحايا وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين وأن يجنب مصر وطنا وشعبًا كل مكروه.