د. خالد رحومة يكتب.. تجارة الدم .. الأكثر رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي

ما أن تحدث فاجعة يسقط فيها ضحايا إلا وتجد تجار الدم قد هبوا للمزايدة بدماء من سقط وقد نصبوا أنفسهم أجهزة تحقيق وخبراء وعلماء في كل شيء، بل يبادرون بطرح البدائل الوهمية دون أي سند أو حتي معلومة فتجد من يردد جمل بلهاء دون حتي أن يسمع أو يفهم فتجد من يقول أليس شبكة السكك الحديدية أولي من العاصمة الإدارية، والأعجب أن تجد من يخلط الأوراق لتضليل الناس متناسيًا عن قصد أو جهل أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنها تمول ذاتيًا عبر سياسة إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل، وتجد من يستعين بمقاطع فيديو مجتزئة لمجرد أن يسكب الوقود علي النار.



وهذه الفئة للأسف لا تحزن علي من مات أو أصيب بل وتتمني أن تحدث كارثة كل يوم لمجرد أن يجدوا الرواج لتجارتهم بالدماء، هؤلاء منهم المضل ومنهم المضلل ولا يقلون خطورة في نظري عن الفاسد المهمل الذي تسبب في ضحايا أيًا ما كان موقعه، وهذا الطرح يجعلني أطالب بعقوبة رادعة لمن يروج الأكاذيب والشائعات مثلما أطالب بعقوبة رادعة للطبيب المهمل الذي تسبب في موت مريض والموظف المرتشي الذي أضاع الحقوق وسائق القطار الذي تسبب في كارثة والمسئول الأعلي إذا لم يراقب ويتابع ويحاسب .. وأخيرًا تستحضرني كلمة للراحل جلال عامر " ‏نصيحة أخ لا تقف مع «ميليشيا» ضد وطنك حتى لو كان الوطن مجرد مكان ننام على رصيفه ليلًا " ..



رحم الله كل شهداء مصر الأبرار ضحايا الإرهاب والفساد والإهمال ..وعلي الله قصد السبيل.