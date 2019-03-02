آيات عرابي تصف رئيس اتحاد القرضاوي بالمنافق

وصفت الاعلامية آيات عرابى القيادية بتحالف جماعة الإخوان الإرهابية، أحمد الريسوني، رئيس اتحاد القرضاوى، بالمنافق والكاذب.



وقالت عرابي،عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،:" أن أحمد الريسونى، شخص منافق، يدعو لتجديد 90% من الفقه الاسلامي، وأنني قد حذرت منه منذ ظهور ذلك المهرج على الساحة".



وتابعت" أن الريسوني ، جيء به ليمهد للناس قبول (التجديد) وهذا التجديد سيبدأ في مسائل المرأة لأن مشروع الشرق الاوسط الكبير يقوم على عدة محاور من بينها ما يسمونه حقوق المرأة ولذلك بدأوا في تونس في مساواة المرأة بالرجل في الميراث.