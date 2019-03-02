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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، السبت، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان، والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" كالتالي: القطار رقم 1 المميز الانطلاق 03.00 صباحًا والوصول 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، ويليه قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا، ويصل 09:20 صباحًا، وآخر قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، فضلًا عن انطلاق قطار رقم 1087 قطار نوم الساعة 09.00 صباحًا والذي يصل 11.45 صباحًا.

أما عن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل: انطلاق قطار رقم 908 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، وقطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ويصل 10:30، وقطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، وقطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 23.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، قطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

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