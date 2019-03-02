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خبير: مومو لعبة تهدد حياة الأطفال ..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
مي محمد
أكد الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن لعبة "مومو" ليست جديدة، موضحًا أن انتشارها جاء نتيجة نزول إصدار جديد للعبة.

وناشد "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية " dmc"، اليوم السبت، كل أسرة، متابعة ومراقبة الأطفال عند حمل الهاتف المحمول، منوهًا بأن فكرة لعبة "مومو" بدأت تنتشر في صور عدة من خلال كارتون على موقع "يوتيوب".

وأضاف أن هذه اللعبة تبث أفكارًا مغلوطة وتحرض الأطفال على أشياء تضر أنفسهم، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا بشكل عام تهدد الأسر وأطفالهم لذلك يجب أن يكون هناك حلول تكنولوجية.

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