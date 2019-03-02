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تعليم

التعليم: الفائزون في مسابقة العقود المؤقتة لن يتسلموا عملهم إلا بعد فحصهم أمنيا

السبت 02/مارس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه لن يتم تسليم العمل للمقبولين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلا بعد مرورهم بالفحص الأمني والحصول على الموافقة الأمنية بشأنها.

وقال عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بوزارة التربية والتعليم، إن النجاح في اختبار المسابقة من 50%، والنتيجة ستظهر خلال 48 ساعة من تأدية الامتحان.

وأضاف عمر أنه سيتم استلام العمل من جانب المتقدم للمسابقة في اليوم التالي لظهور النتيجة في حالة نجاحه في الاختبار وحصوله على موافقة من الجهات الأمنية.

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