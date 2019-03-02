راشفورد يعود لقيادة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

أعلن النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ساوثهامبتون ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل عودة ماركوس راشفورد للمشاركة أساسيًا ، وذلك بعد عودته من الإصابة والتي لحقت به في مباراة الفريق أمام ليفربول الأسبوع الماضي في الدوري .
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو -سويلنج - ليندولف- يونج
خط الوسط:ماكتومناي - أندريس - بوجبا
خط الهجوم: أليكسس سانشيز - ماركوس راشفورد -لوكاكو
ويحتل المانيو المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة في المركز الخامس ، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.
وشهد التشكيل عودة ماركوس راشفورد للمشاركة أساسيًا ، وذلك بعد عودته من الإصابة والتي لحقت به في مباراة الفريق أمام ليفربول الأسبوع الماضي في الدوري .
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو -سويلنج - ليندولف- يونج
خط الوسط:ماكتومناي - أندريس - بوجبا
خط الهجوم: أليكسس سانشيز - ماركوس راشفورد -لوكاكو
ويحتل المانيو المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة في المركز الخامس ، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.