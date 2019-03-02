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رياضة

راشفورد يعود لقيادة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

السبت 02/مارس/2019 - 04:18 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ساوثهامبتون ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة ماركوس راشفورد للمشاركة أساسيًا ، وذلك بعد عودته من الإصابة والتي لحقت به في مباراة الفريق أمام ليفربول الأسبوع الماضي في الدوري .

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو -سويلنج - ليندولف- يونج

خط الوسط:ماكتومناي - أندريس - بوجبا

خط الهجوم: أليكسس سانشيز - ماركوس راشفورد -لوكاكو

ويحتل المانيو المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة في المركز الخامس ، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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