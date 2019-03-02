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أخبار العالم

«زعلان» مديرا جديدا لحملة بوتفليقة الانتخابية

السبت 02/مارس/2019 - 05:29 م
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
أحمد محرم
قالت قناة "سكاي نيوز" ان تم تعيين عبد الغني زعلان مديرًا للحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلفًا لعبد المالك سلال.

وقالت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إن المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي في سويسرا، رفض تأكيد الأنباء الخاصة بتدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

كانت قناة "روسيا اليوم" نقلت عن مراسلتها في جنيف أنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري الأمر الذي حال دون إجراء عملية جراحية له.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم المستشفى قوله: " المستشفى لا علاقة له بتاتا بأي معلومات تنشر في الإعلام، وهو لا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان، ووصل إلى حد القول إنه لا يمكنه أن يؤكد "حتى وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلا". بحسب القناة الروسية.

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