إلغاء مفاوضات وتصعيد متبادل.. هل تدفع خلافات واشنطن وطهران المنطقة إلى حافة الانفجار؟

في تطور مفاجئ يعكس تصاعد حدة التوترات الدولية، دخلت أزمة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر تعقيدًا، بعد قرارات وتصريحات متبادلة تنذر بانهيار المسار الدبلوماسي بالكامل.

فبين إلغاء مفاوضات مرتقبة واتهامات متصاعدة بالانقسام الداخلي، تتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة قد تعيد رسم خريطة الصراع في المنطقة.

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تبرز تحذيرات قانونية ودولية من تداعيات خطيرة قد تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

مهران : ترامب يلغي المفاوضات ويتهم إيران بالانقسام.. والقانون الدولي يحذر من انهيار وشيك

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، متهماً طهران بوجود خلافات داخلية كبيرة تمنع التوصل لاتفاق، محذراً من أن هذا الإلغاء يضع المنطقة على حافة انفجار شامل.

وأشار الدكتور مهران في تصريحات عاجلة لـ صدى البلد إلي أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أعلنت أن ترامب أبلغ المبعوثين بإلغاء الرحلة قائلاً: يمكنهم الإيرانيون الاتصال بنا في أي وقت، لكنكم لن تقوموا بعد الآن برحلات تستغرق 18 ساعة للجلوس والتحدث بلا جدوى، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد أن غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام آباد قبل وصول المبعوثين الأمريكيين المقرر.

وأضاف أن عراقجي أجرى لقاءات مكثفة استمرت حتى ساعات الفجر مع قادة باكستان بما فيهم قائد الجيش عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، لكنه غادر دون الانتظار للقاء الوفد الأمريكي، موضحاً أن وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية نفت وجود أي نية لعقد اجتماع مباشر مع الولايات المتحدة مؤكدة أنه لا توجد مفاوضات مع الأمريكيين على جدول الأعمال.

ولفت مهران إلى أن ترامب نشر على منصة تروث سوشيال أن هناك خلافات وصراعات كبيرة داخل القيادة الإيرانية قائلاً: لا أحد يعرف من المسؤول حتى هم أنفسهم، مضيفاً: نحن نمتلك جميع أوراق القوة بينما لا يملكون شيئاً، محذراً من أن هذا الخطاب التصعيدي ينذر بعودة الضربات العسكرية.

وحذر مهران من أن هذا الإلغاء يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ حسن النية في التفاوض المنصوص عليه في المادة 2 فقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحاً أن المادة 33 من الميثاق تلزم الدول بحل منازعاتها بالوسائل السلمية بما فيها التفاوض والوساطة، مشيراً إلى أن الطرفين يتحملان مسؤولية متساوية عن فشل المسار الدبلوماسي.

وأضاف أن باكستان واصلت جهودها الحثيثة للوساطة حيث حض وزير الخارجية إسحاق دار الجانبين على النظر في تمديد وقف إطلاق النار وإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة، لكن الموقف الأمريكي والإيراني المتصلب يهدد بانهيار كامل للمسار السلمي.

وختم الدكتور مهران قائلا ان القانون الدولي يواجه اختباراً حقيقياً في قدرته على منع الحروب، محذراً من أن الساعات القادمة قد تشهد إما معجزة دبلوماسية أو انفجاراً شاملاً يدمر المنطقة بأسرها.





