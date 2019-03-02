عمومية الصحفيين ما بين القانون وعرف الأعضاء.. تاريخ من عدم اكتمال النصاب القانونى بأول انعقاد.. العدل: الجمعية كسرت القاعدة فى عهد نافع.. سلامة: تعديل طريقة التصويت.. وعبد الرحيم يحذر من الفتور

المرشحون يستعدون للحشد فى عمومية الصحفيين فى المرة الثانية

العدل :

الجمعية اكتملت فى عهد ابراهيم نافع

سلامة:

الطريقة الانتخابية خاطئة والقانون المعدل يجعل التصويت والتسجيل معًا

عبدالرحيم: