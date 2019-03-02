العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

حرص العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مباراة الأهلي والزمالك بدوري سوبر السلة بالدوري الثاني والتي تلعب داخل نادي الزمالك الآن.



وكان مقررا إقامة المباراة يوم 26 فبراير الماضى، إلا أنه تم التأجيل بسبب مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية .



كما تقام اليوم عدة مواجهات أخرى حيث يلتقى سبورتنج مع الجيش والاتحاد السكندري يلتقي مع مصر للتأمين ويتقابل الجزيرة مع سموحة.



