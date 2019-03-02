ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا عقب فوز بايرن ميونخ وسقوط دورتموند

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، بعد أن خسر بروسيا دورتموند أمس أمام أوجسنبروج .



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 54 ، متساويًا مع بروسيا دورتموند في صدارة الترتي ، بينما توقف رصيد نادي بروسيا مونشنغلادباخ عند النقطة 43 في المركز الرابع.



وجاء ترتيب الدوري الألماني كالاتي: