ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا عقب فوز بايرن ميونخ وسقوط دورتموند

السبت 02/مارس/2019 - 10:21 م
صدى البلد
أحمد هاني
اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، بعد أن خسر بروسيا دورتموند أمس أمام أوجسنبروج .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 54 ، متساويًا مع بروسيا دورتموند في صدارة الترتي ، بينما توقف رصيد نادي بروسيا مونشنغلادباخ عند النقطة 43 في المركز الرابع.

وجاء ترتيب الدوري الألماني كالاتي:
ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا عقب فوز بايرن ميونخ وسقوط دورتموند

ترشيحاتنا

الأزهر يكشف موقف الإمام الطيب من قضية تعدد الزوجات

نائب وزير الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

شهيد لقمة العيش.. سطو مسلح ينهي حياة عبد الله في أمريكا.. وأسرته: عاوزين ندفنه

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد

عضة قرد غيرت تاريخ اليونان

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

حازم أمام يتحدى بترو اتليتكو فى أنجولا

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

رواتب تصل إلى 4000 جنيه.. 1298 فرصة عمل بشركات في القاهرة

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟