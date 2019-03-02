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والد الطفلة راوية المصابة في حادث محطة مصر يكشف تطورات حالتها الصحية

السبت 02/مارس/2019 - 11:26 م
الطفلة راوية وجدتها
الطفلة راوية وجدتها
حمزة شعيب
كشف سيد أحمد والد الطفلة راوية المصابة فى حادث قطار محطة مصر، والمرافقة لجدتها المتوفاة فى الحادث، الحالة الصحية لابنته صاحبة الـ7 سنوات قائلا:"إن جروح إبنته كثيرة فى يدها وقدمها وحالة خطرة".

وتابع "سيد أحمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"الأطباء منعوني من رؤية ابنتي لكون حالتها خطيرة ورفضوا إعطائي التقارير الخاصة بحالتها،لافتا إلى أنها تواجه صعوبة فى التنفس وتم إجراء عملية جراحية لها، معقبا:"الدكاترة قالولى قول يارب".

وأشار إلى أن إبنته كانت ترافق جدتها من الشرقية للقاهرة لتقديم واجب العزاء فى أحد الأقارب.

من جانبه قال الدكتور هاني راشد، مدير مستشفى معهد ناصر، إن حالة الطفلة راوية صعبة، ودرجة الحروق المصابة بها من 50-60%، وهي في الرعاية المركزة للأطفال على جهاز تنفس صناعي، وتم عمل شق حنجري لها حتى تستطيع التنفس، وحالتها غير مستقرة.

وأضاف "راشد"، خلال مداخلة للبرنامج، أن المعهد به 3 حالات أخرى بالرعاية المركزة للكبار، بينهم حالتين درجة الحروق الخاصة بهم من 50-60%، وتتواجدان على جهاز تنفس صناعي، وهناك حالة تحسنت وسوف تغادر الرعاية المركزة غدًا وينتقل للأقسام الداخلية، وهناك حالتين بالأقسام الداخلية حالتهم جيدة جدًا، وسوف يغادروا المستشفى خلال 3 أيام.

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