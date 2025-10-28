500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير

كشف الإعلامي محمد فاروق عن الطلبات المالية النهائية التي حددها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للموافقة على رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:



إدارة النادي الأهلي ترحب بخطوة بيع أليو ديانج في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 500 ألف دولار وذلك في حال تعثر مفاوضات تجديد عقده، وإصراره على الرحيل.

وأضاف: هناك رفض تام من جانب إدارة الأهلي لفكرة بقاء ديانج لنهاية الموسم خوفاً من رحيله بشكل مجاني، حيث سيصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم الجاري.