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محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع حادث سقوط كوبرى طوخ على الطريق الزراعي

السبت 02/مارس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تلقى اللواء علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اتصالا هاتفيا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة واقعة سقوط كوبري المشاة بكفر الجمال" علي طريق الاسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية مساء اليوم

وقال المحافظ أنه في تمام الساعة ٩:٥٠ مساء اليوم حدث انهيار جزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال بطريق الاسكندرية الزراعي والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة ببعض المعدات ذات الأطوال فوق المسموح بها علي الطريق مما تسبب في انهيار جزئي للكوبري وتعطل حركة المرور في الاتجاهين ولم تحدث أي إصابات في الأرواح

وأشار محافظ القليوبية إلي أنه تم علي الفور الدفع بعدد من المهندسين والأوناش التابعة لمدن قليوب وطوخ الي موقع الحادث لسرعة التعامل مع الواقعة ورفع الكوبري المنهار من الطريق لإعادة فتحه بالاضافة

وأضاف المحافظ انه تواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حاليًا موقع الحادث ، وتم تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور بالطريق

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