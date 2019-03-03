رقص برشلونة على إهانة ريال مدريد في الكلاسيكو.. حديث الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، الضوء على فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على برشلونة بـ"الكلاسيكو"، للمباراة الثانية على التوالي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في أقل من 72 ساعة.



وواصل برشلونة إهانة غريمه التقليدي ريال مدريد، وألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.



وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في إياب بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ليلة أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.



وخرجت صحيفة "سبورت الكتالونية بعناوين: "الأبطال".

- "برشلونة ينجح بالسطو على سانتياجو برنابيو مرة أخرى، ويحتفل هذه المرة بالاقتراب من تحقيق لقب الليجا".

- "راكيتيتش يحسم المواجهة في الشوط الأول، وراموس يفلت من عقوبة الطرد بعد اعتدائه على ميسي".



وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عناوين: "دعونا نرقص".

- "برشلونة يحافظ على لقب الليجا بعد فوزه على ريال مدريد ووسع الفارق معه إلى 12 نقطة".

- "هدف راكيتيتش يمنح برشلونة الفخر بأنه أول من يلحق ريال مدريد بـ 4 هزائم متتالية في عقر داره خلال بطولة الدوري".



بينما عنونت صحيفة "آس" عناوين: "ريال مدريد يستسلم".

- "بيل غادر الملعب وسط صفارات جماهير ريال مدريد".

- "برشلونة أول منافس يفوز 4 مرات متتالية في البرنابيو".



فيما وضعت صحيفة "ماركا" عناوين: "ضربة جديدة من برشلونة".

- "برشلونة يفوز للمرة الثانية في البرنابيو في 3 أيام فقط، أطاح بريال مدريد من الكأس ثم أبعده عن منافسة الليجا".

- "ريال مدريد يضيف 335 دقيقة آخرى دون إحراز أهداف".