عبد الغفار: معرض ضخم للجامعات خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم عقد معرض ضخم، لكل المعنيين من مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكل الجامعات الحكومية والخاصة، والأهلية.



وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أنه سيتم من خلال هذا المعرض إطلاق شرارة بدء العمل وتعريف المجتمع بجامعة الجلالة وجامعة الملك سالمان، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والجامعات التكنولوجية الجديدة.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استعراض المراكز البحثية الجديدة، وعلى رأسها مركز تجميع الفضاء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وكذلك التوسعات بجامعتي زويل، والمصرية اليابانية.