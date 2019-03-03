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أخبار البلد

أمين صندوق الصيادلة: 6 مرشحين على مقعد النقيب العام

الأحد 03/مارس/2019 - 01:42 م
صدى البلد
محمد غالى
قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، وعضو لجنة تلقي طلبات انتخابات التجديد النصفي، إن الانتخابات تسير بشكل قانوني ولا يشوبها شائبة.

وأوضح عبيد، في تصريحات لصدي البلد، أن الانتخابات تأتي تحت إشراف قضائي كامل، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات بها عضوان قضائيان من مجلس الدولة لضمان شفافية العملية الانتخابية.

أكد أمين الصندوق، أن عدد المرشحين حتي الآن علي مقعد النقيب يبلغ 6 أعضاء، هم: الدكتور كرم كردي، والدكتور ثروت حجاج، والدكتور علي عبدالله، والدكتور أشرف مكاوي، والدكتور جميل بكتور، والدكتور محمد مهدي.

وأضاف عبيد، أنه يتوقع تقديم عدد كبير من الصيادلة في هذه المرحلة لما لها تأثير كبير على مستقبل الصيادلة، مضيفًا أن المتقدمين من كل الأطياف والاتجاهات وحتى المعارضين للمجلس السابق.

وأشار أمين الصندوق، إلى أن النقابة قدمت استشكال علي الحراسة فرض الحراسة وحصلت على حكم من مجلس الدول بوقف الحراسة.

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