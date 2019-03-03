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تعليم

مصطفى حسن عيسى عميدًا لكلية الهندسة بمنوف

الأحد 03/مارس/2019 - 01:54 م
صدى البلد
محمد امين
حضر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، اليوم، لاختيار أعضاء اللجنة المنوط بها المشاركة فى اختيار العميد الجديد للكلية لقرب انتهاء فترة عمادة الدكتور عبد الناصر عبد الجواد. 

وأسفرت النتيجة عن اختيار الدكتور مصطفى حسن عيسى أستاذ متفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية والدكتور معوض إبراهيم دسوقى أستاذ متفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية عضوان أساسيان، والدكتور فتحى السيد عبدالسميع عضوا احتياطيا.

وأكد مبارك أن كلية الهندسة الإلكترونية من الكليات الفريدة على مستوى الجامعات وتتميز بتخصصاتها وبرامجها المتطورة، مضيفا أن مسيرة العمل لا تتوقف، وأهمية التعاون المستمر بين فريق العمل وإعلاء المصلحة العامة للكلية.

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