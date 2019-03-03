مصطفى حسن عيسى عميدًا لكلية الهندسة بمنوف

حضر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، اليوم، لاختيار أعضاء اللجنة المنوط بها المشاركة فى اختيار العميد الجديد للكلية لقرب انتهاء فترة عمادة الدكتور عبد الناصر عبد الجواد.





وأسفرت النتيجة عن اختيار الدكتور مصطفى حسن عيسى أستاذ متفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية والدكتور معوض إبراهيم دسوقى أستاذ متفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية عضوان أساسيان، والدكتور فتحى السيد عبدالسميع عضوا احتياطيا.



