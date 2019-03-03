تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.400 مليار جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 223 مليون ورقة مالية بقيمة 703 ملايين جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لـ 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.23%.





ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 90.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 16.3 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14819 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2404 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 18788 نقطة.



