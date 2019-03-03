جامعة حلوان تنظم مسابقة المعلومات العامة الدينية

في إطار خطة الجامعة للإهتمام بالنشاط الثقافى تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مسابقة" المعلومات العامة الدينية".



أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تهتم بالأنشطة الثقافية والدينية التي تساهم فى ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والإجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلبة، وتعمل على تنمية جوانب الأخلاق الكريمة.



يشارك في المسابقة ثلاثة طلاب من كل كلية علي أن تكون أسئلة المسابقة في الثقافة الإسلامية العامة لتنمية معارف وثقافات الطلاب الدينية في كافة المجالات.



يتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة، الشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الدينى والدعوة بجامعة حلوان، والشيخ عبد الرحمن فتحي عثمان الإمام والخطيب والمدرس بوزارة الأوقاف.



تبدأ فعاليات المسابقة فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 بقاعة الإجتماعات بالدور الرابع بمبني رئاسة الجامعة بالحرم الجامعي بعين حلوان.

