ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في ذكرى ميلادها .. تعرف على زوج سناء يونس في السر

الأحد 03/مارس/2019 - 07:57 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس، وبهذه المناسبة نكشف عن قصة زواجها من الفنان الشهير محمود المليجي والذي استمر زواجا سريا ما يقرب من 20 عاما، فقد اشتهرت في الأوساط الفنية بأنها عانس لم تتزوج بل كانت حريصة على أن تشيع أنها تزوجت الفن، إلا أنه في حقيقة الأمر كانت قد تزوجت من الفنان الشهير آنذاك واسع الصيت محمود المليجي.

ضحت بالكثير من أجل أن تستمر الحياة الأسرية لزوجها الفنان محمود المليجي مستقرة هادئة، فلم تسع لإحداث أي قلقلة له مع زوجته ، فقد ارتبطت سناء يونس به عاطفيا أثناء مشاركتهما سويا في مسلسل "ظلال السنين" عام 1964 تم توطدت علاقتهما ونما الحب بينهما أثناء مسرحية (عيب يا آنسة)، حيث تطورت علاقتهما وقررا الارتباط.

وبالفعل تمت زيجتهما في أوائل السبعينيات وكان شرط المليجي أن يظل زواجهما سريا حرصا على مشاعر زوجته الفنانة علوية جميل والتي كان حريصا على استمرار الحياة معها فقد تزوجها بعد قصة حب كبيرة.

وقال الناقد الصحفي طارق الشناوي في أحد حواراته الفنية السابقة: "بعدما رحل المليجي اتصلت بالفنانة سناء يونس، وطلبت منها أن أنشر خبر زواجهما ولكنها طلبت مني عدم كتابة أي كلمة عن هذا الموضوع،مضيفا: وقبل رحيلها بأيام ذهبت اليها وذكرتها بما قالته لي بعدم النشر، ففوجئت بها تقول لي "ياريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته".

ترشيحاتنا

أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

بشرى سارة.. الزراعة تكشف موعد إعلان ضوابط خفض أسعار الدواجن.. فيديو

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب

لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

تامر عبد المنعم رئيسا لقصر السينما

بيت الزكاة يتكفل بعلاج طفل عين الصيرة

محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول الرسمية في مواجهة إيفرتون

مواطن يعتدى على كلب بطريقة وحشية فى الدقهلية

أصالة: فلان لا يستحق المحبة والاحترام.. ومتابعوها: بلاش قسوة على أنغام.. صور

إصابة قوية تضرب نجم الزمالك خلال مباراة بترو أتليتكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية
شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام
الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية
طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟