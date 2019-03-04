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أخبار العالم

23 قتيلا جراء الأعاصير بولاية ألاباما الأمريكية

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:48 م
أ ش أ
تسببت سلسلة من الأعاصير التي ضربت ولاية ألاباما الأمريكية في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، كما أدت إلى إصابات بشرية كثيرة وخسائر مادية هائلة.

وقال مدير الشرطة في مدينة لي بولاية ألاباما جي جونز إن حجم ضحايا هذه الأعاصير ـ التي بدأت منذ أمس الأحد ـ في تزايد، واصفا حجم الدمار الناجم عن الأعاصير بأنه "هائل"، بدأ بمساحة يبلغ قطرها نصف ميل ثم امتد لعدة أميال.

وأشار إلى أنه تم نقل العديد من المصابين للعلاج من جروح خطيرة، لافتا إلى أن هناك جهودا حثيثة تجري للبحث عن المتضررين وإنقاذهم على مدى ساعات الليل رغم صعوبة ذلك.

وقرر محافظ ولاية ألاباما كاي إيفي تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها الشهر الماضي في أنحاء الولاية تحسبا للأعاصير والطقس السيئ.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات المصغر (تويتر): "إلى مواطني ولاية ألاباما والمناطق المحيطة، أرجوكم كونوالى حذر واعتنوا بأمانكم"، كما أعرب عن مواساته وتعازيه لأسر القتلى والجرحى من جراء الأعاصير.

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