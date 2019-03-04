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حوادث

ضبط 3 عاطلين للاتجار في الهيروين والبانجو بجمصة

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:59 م
صدى البلد
همت الحسينى
ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم مواد مخدرة وفرد خرطوش .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط لوحدة مباحث شرطة جمصه اكدتها التحريات السرية بقيام كلا من احمد . ع. ف ٢٤ عاما عاطل ومقيم بمنطقه ابو سمبل بجمصه ومحمود. ر.م ٢٧ عاما عاطل ومقيم كفر البطيخ بدمياط ومحمود .ا ٢٦ عاما عاطل ومقيم جمصه المصيف بتكوين تشكيل عصابي الاتجار بالمواد المخدرة بدائره جمصه.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام صقر رئيس المباحث ومعاونه إسلام الشناوي من ضبطهم وبحوزتهم ٤٠ تذكرة هيروين و ،١٩ لفافه بانجو وسلاح ناري وطلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعه .

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