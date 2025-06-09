المركزي للمبيدات يواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى لخدمة المواطنين والمصدرين

يواصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية الدور الرقابي لدعم التصدير والمصدرين وفي هذا السياق يواصل المعمل المركزي للمبيدات العمل خلال أيام العيد والعطلات الرسمية لتلبية متطلبات المواطنين والمصدرين.

ياتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعةواستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز استمرار العمل خلال أيام العيد والعطلات الرسمية لخدمة المواطنين والمصدرين واستقبال العينات وعدم تأخير شحنات التصدير وفي هذا السياق قامت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات بمتابعة سير العمل خلال اجازة عيد الاضحي والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية والمحلية يأتي ذلك في إطار دعم المنظومة التصديرية الالتزام بالاشتراطات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني