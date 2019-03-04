ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دار الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للمرأة.. غدا

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:11 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
احتفالًا باليوم العالمى للمرأة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، وتستضيف الشاعرات شيرين العدوى ، عبير زكى ، حنان شاهين ، حبيبة الزين مع الشاعر الكبير محمد الشهاوى وعازف البيانو صلاح الدين عبد الله، وتديرها الإعلامية جيهان الريدى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير.

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال يقام فى الثامن من شهر مارس كل عام وخلاله يتم استعراض الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا يحصلن على إجازة في هذا اليوم الذى جاء نتيجة لأول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطى العالمى فى باريس عام 1945 رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة .

ترشيحاتنا

بث مباشر..مباراة الأهلي أمام بتروجيت بالدورى الممتاز

موقع أمريكي: تميم باع أرضه.. وسلم مفاتيح قطر لـ أردوغان

التحقيقات: المحرضون بإطلاق النار على أتوبيس أوسيم سافروا دولة عربية قبل الحادث للتمويه

رسميا .. غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

أسامة شرشر: الكلاب الضالة في الخارج تسعى لإسقاط مصر.. والسجيني: نتفق معك

أهمها فك العقدة.. مكاسب زملكاوية بالجملة بعد الفوز على بطل أنجولا

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

كوكا يقود أولمبياكوس للفوز على أبولون في الدوري اليوناني

الزراعة تكشف حجم خطورة النوع الجديد من أنفلونزا الطيور على مصر.. فيديو

حرب السلايف.. أسماء قتلت أطفال سلفتها بحجة سوء معاملتها.. المتهمة: حرقت قلبها ومش ندمانة

قطر تواصل استعداداتها لاستقبال آلاف الإسرائيليين

أمير مرتضي يتمسك بـ عقوبة كهربا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو
شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم
أحمد موسى: أبطال الجيش والشرطة يتصدون لعناصر الجماعة الإرهابية.. فيديو
أحمد موسى: مفيش رئيس في العالم يتعرض لحملة إرهابية ممنهجة مثل السيسي ..فيديو
أحمد موسى: السيسي وضح للمصريين حجم التحديات قبل ترشحه للرئاسة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟