دار الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للمرأة.. غدا

احتفالًا باليوم العالمى للمرأة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، وتستضيف الشاعرات شيرين العدوى ، عبير زكى ، حنان شاهين ، حبيبة الزين مع الشاعر الكبير محمد الشهاوى وعازف البيانو صلاح الدين عبد الله، وتديرها الإعلامية جيهان الريدى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير.



اليوم العالمي للمرأة هو احتفال يقام فى الثامن من شهر مارس كل عام وخلاله يتم استعراض الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا يحصلن على إجازة في هذا اليوم الذى جاء نتيجة لأول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطى العالمى فى باريس عام 1945 رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة .