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رياضة

ياسر ريان: لاعب الأهلي والزمالك له مواصفات خاصة.. الوكلاء لهم دور

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:42 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد ياسر ريان الظهير الأيسر الأسبق للنادي الأهلي، أن وكلاء اللاعبين لهم دور كبير في صفقات الاهلي والزمالك.

وقال ريان في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام : ليس أي لاعب قادر على ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، لابد ان يتحلى بسمات شخصية معينة.

واردف : ارى ان وكلاء اللاعبين لهم دور في انتقالات اللاعبين بالأهلي والزمالك مؤخرا، فهم يتقنون الضغط على مسؤولو الفريقين.

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