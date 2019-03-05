إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز حملة إزالة مكبرة اليوم لإزالة التعديات في المهد على الاراضي الزراعية بمدينة اسنا بحوض الشيخ فضيل وحوض المظلة 51 وحوض المعصر 52.



وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة في المهد لعدد 9 حالة تعدى بإجمالي مساحة 12س 9ط عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة مقامة من الطوب الأبيض والاسمنت وذلك طبقا للقرار رقم 900 لسنة 2015 وشارك في الحملة نواب رئيس المركز والاجهزة التنفيذية بالمركز



يأتي ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر للسادة رؤساء المدن بالحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها في المهد.