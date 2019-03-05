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مهاب مميش: الميناء المحوري بشرق قناة السويس قلب التجارة العالمية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:36 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته ببدء التشغيل التجريبي للميناء المحوري بشرق قناة السويس، قائلا: "هذا الحدث يمثل لى تحقيق حلم".

وأضاف "مميش"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الميناء المحوري يمثل قلب التجارة العالمية .

وأوضح، أن الميناء الجديد قادر على استقبال كافة أنواع السفن، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية لقناة السويس ستشهد العديد من فرص العمل للشباب.

وأشار"مميش"، إلى أنهم مستمرون في تنفيذ خطة جذب الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلا: "مفيش أمن وسلام هيتحقق بدون تنمية".

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