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اقتصاد

تراجع سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-3-2019

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش عن أسعار صرف أمس الثلاثاء، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.75 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.89 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع متراجعا نحو 11 قرشا.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.41 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.58 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.60 جنيه للشراء و2.61 جنيه للبيع.


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