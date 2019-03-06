تراجع سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-3-2019

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش عن أسعار صرف أمس الثلاثاء، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.75 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.89 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع متراجعا نحو 11 قرشا.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.41 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.58 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.60 جنيه للشراء و2.61 جنيه للبيع.





