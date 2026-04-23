إيران تعدم جاسوسا لإسرائيل

أعلن إعلام إيراني، إعدام رجل بتهمة التعاون مع إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وعلق اللواء أركان حرب وائل ربيع الخبير العسكري، على مستجدات وتطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، ومصير مفاوضات إسلام آباد .

وقال وائل ربيع، في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "ما نشهده في الموقف الأمريكي والإيراني مؤخرا في مسار المفاوضات يدخل صمن استراتيجيات لإدارة الأزمات".

وأضاف وائل ربيع: "العالم بأكمله يتأثر سلبا بسبب عدم وضع نهاية للحرب الإيرانية الأمريكية والتجارة العالمية تتأثر بشكل كبير".

وتابع وائل ربيع: "إيران والولايات المتحدة تسعيان إلى الوصول لأفضل نتيجة ممكنة من التفاوض".

وأكد وائل ربيع: "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في العودة للحرب ضد إيران مرة أخرى"، مضيفا: “واشنطن دمرت كل الأهداف التي أرادت قصفها في إيران، وهناك خسائر مالية ضخمة في الولايات المتحدة وإيران بسبب الحرب”.







