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فن

إنجى وجدان: الوقوف أمام القاضي من أصعب المشاهد في طلعت روحي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:36 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة إنجي وجدان إن كواليس مسلسل "طلعت روحى" كانت أكثر من رائعة خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من الفنانين الشباب.

وأضافت "إنجى"، خلال الندوة التى عقدها موقع "صدى البلد"، أن مسلسل "طلعت روحي" يقدم رسالة مهمة وهي أن الفتاة عليها أن تقبل نفسها وشكلها الذي خلقت به، مهما كان الانتقاد الموجه لها.

ولفتت إلى أن المؤلف شريف بدر الدين ساعدها على ذلك من خلال سيناريو العمل، فالمسلسل يعتمد على الأحاسيس والمشاعر من خلال المواقف التي تتعرض لها أثناء الأحداث، مؤكدة أن من أصعب المشاهد التي لا تستطيع أن تنساها هو مشهد الوقوف أمام القاضي وتحدثها باللغة الإنجليزية، حيث كان من المهم أن يصل المشهد بشكل كوميدي للمشاهدين.

مسلسل "طلعت روحي" من بطولة نيقولا معوض وأحمد فريد ومي الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامى رزق الله.

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