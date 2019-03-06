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مرأة

دراسة: المكملات الغذائية خلال الحمل تحمي طفلك من التوحد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:01 م
صدى البلد
رشا عوني
كشفت دراسة جديدة أن الأمهات اللاتي يتناولن المكملات الغذائية أثناء فترة الحمل، يحمين أطفالهن من خطر الإصابة بمرض التوحد، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن الأمهات اللواتي تناولن الفيتامينات قبل الولادة ، وخلال الشهر الأول من حملهن، قلل احتمال إصابة أطفالهن الصغار بالتوحد أكثر من النصف.

ووفقًا لفريق البحث القائم على الدراسة من جامعة كاليفورنيا ، فإن النتائج التي توصلوا إليها هي الأولى التي تظهر أن الحساسية الوراثية لتطوير التوحد يمكن تجنبها عن طريق تناول المكملات الغذائية والفيتامينات ما قبل الولادة.

ويعاني الأشخاص المصابون بالتوحد في الغالب من مشاكل في المهارات الاجتماعية والعاطفية والاتصال، قد يكررون سلوكيات معينة وقد لا يرغبون في تغيير أنشطتهم اليومية.

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