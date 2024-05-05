عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الوكيل" يشيد بدعم هيئة الصادرات والواردات وقياداتها لمنتسبي غرفة الإسكندرية

اجتماع بالغرفة التجارية
اجتماع بالغرفة التجارية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أركان حرب هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق لتذليل الصعوبات التي تواجه مستخلصي الجمارك والمصدرين والمستوردين والخطوط الملاحية.

في بداية اللقاء، أشاد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بدعم هيئة الصادرات والواردات وقياداتها لمنتسبي الغرفة على مر عقدين من الزمان منذ إطلاق مبادرة جسر التواصل والتي تربط قيادات الدولة مع منتسبي الغرفة لطرح الرؤى، وحل المشاكل وإزالة المعوقات، ومنع تكرارها، وقد صدر عن هذه المبادرة عشرات القرارات والمنشورات الدورية والتشريعات الميسرة لأداء الاعمال، والتي نشأ من خلالها أول مركز للتميز في مصر والذي يقدم الخدمات الحكومية لمنتسبي غرفة الاسكندرية بيسر وسرعة، وذلك قبل الشباك الواحد بمختلف الهيئات الحكومية بأكثر من عشر سنوات.

استعدادًا لشم النسيم.. رفع درجة الاستعداد بكورنيش الإسكندرية لاستقبال الزائرين

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كانت من أولى الهيئات الداعمة لتجار الاسكندرية، سواء بحضورها في كافة فاعليات جسر التواصل، أو بالتواجد الفاعل والمتميز في مركز تميز غرفة الإسكندرية مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، والسجل التجارى وغيرهم من الجهات.

وأشار الوكيل إلى أن سبل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة عن الصادرات والواردات قد أسفرت عن عقد الدورات التدريبية الإلزامية للمصدرين والمستوردين بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، كما كانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أول من قام بتحديث تلك الدورات لتقدم افتراضيا عن بعد، منذ بداية جائحة كورونا.

من جانبه، عرض اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الذي تقوم به الهيئة حيث أفاد بأن الهيئة تتبع وزارة التجارة والصناعة وتعمل مع قطاعات الوزارة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن، كما تهدف إلى حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية والمعملية.
وأشاد خلال كلمته بالدور الفعال التي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في خلق جسر لمزيد من التعاون بين الهيئة ومنتسبيها من التجار.

كما تم خلال اللقاء الخروج بعدد من التوصيات أبرزها إعادة تفعيل مبادرة جسر التواصل لخدمة منتسبي الغرفة من تجار والصناع ومؤدي الخدمات.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري ومحمد حفني والمهندس أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد ومحمود مرعي ورانيا نصير، وعدد من مجالس إدارات شعب مستخلصي الجمارك والمصدرين والمستوردين والنقل الدولي، وعدد من قيادات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

الاسكندرية استقبال الزائرين الاتحاد العام للغرف التجارية الهيئات الحكومية الرقابة على الصادرات الصادرات والواردات الغرفة التجارية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

ترشيحاتنا

بمشاركة مصر وأمريكا وألمانيا.. الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

البابا تواضروس الثاني: يمكن للتسامح إنهاء كل النزاعات

نداء حكومي عاجل للأجانب المتواجدين في مصر.. تفاصيل

كسر في اليد من 3 شهور.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

بسبب الغل.. حصلت طليقته على تمكين فدمر محتويات الشقة وتخلى عن أبنائه

حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم كرم أبو سالم.. والاحتلال يغلق المعبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية في المنزل

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ