نامبيا تضم هداف الإسماعيلى فى لقاء الحسم لأمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب نامبيا بقيادة ريكاردو مانينتي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة زامبيا يوم 23 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.



القائمة شهدت ضم 28 لاعبا من بينهم “بنسون شيلونجو” مهاجم وهداف الإسماعيلى بجانب كل من فيرجيل فريس ، ماكس مبييفا ، لويدت كازابوا ، إدوارد ماوفا ، بيتروس شيموبي ، تيبيريوس لومبارد ، أنانياس غيبهارد ، ويلي ستيفانوس ، دينزيل هاوسيب ، بيتر شالولي ، مارسيل باباما ، ريان هاناموب ، دينامو فريدريكس ، إميليو مارتن ، رونالد كيتجيري ، إيفان كامبيرابا ، إدموند كامباندا ، منا كاتوبوز ، سادني أوريكهوب ، جوسلين كاماتوكا ، فيتابي نغاروكا ، تشارلز هامبيرا ، كنزور كاوبيرورا ، إيتامونوا كيمووين ، إيمانويل هييتا ، أبسالوم إيمبوندي ، ديون هوتو كافينجي.



ويعد هذا اللقاء هو الحاسم للمنتخب الناميبى لاسيما أنه سيترتب عليه التأهل بصفة رسمية لنهائيات البطولة عن تلك المجموعة.



يذكر أن منتخبا نامبيا وغينيا بيساو يحتلان الصدارة برصيد 8 نقاط الا أن الأخير يتفوق بفضل فارق الأهداف فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل منتخب زامبيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.