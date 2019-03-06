ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نامبيا تضم هداف الإسماعيلى فى لقاء الحسم لأمم أفريقيا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:04 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الجهاز الفنى لمنتخب نامبيا بقيادة ريكاردو مانينتي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة زامبيا يوم 23 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

القائمة شهدت ضم 28 لاعبا من بينهم “بنسون شيلونجو” مهاجم وهداف الإسماعيلى بجانب كل من فيرجيل فريس ، ماكس مبييفا ، لويدت كازابوا ، إدوارد ماوفا ، بيتروس شيموبي ، تيبيريوس لومبارد ، أنانياس غيبهارد ، ويلي ستيفانوس ، دينزيل هاوسيب ، بيتر شالولي ، مارسيل باباما ، ريان هاناموب ، دينامو فريدريكس ، إميليو مارتن ، رونالد كيتجيري ، إيفان كامبيرابا ، إدموند كامباندا ، منا كاتوبوز ، سادني أوريكهوب ، جوسلين كاماتوكا ، فيتابي نغاروكا ، تشارلز هامبيرا ، كنزور كاوبيرورا ، إيتامونوا كيمووين ، إيمانويل هييتا ، أبسالوم إيمبوندي ، ديون هوتو كافينجي.

ويعد هذا اللقاء هو الحاسم للمنتخب الناميبى لاسيما أنه سيترتب عليه التأهل بصفة رسمية لنهائيات البطولة عن تلك المجموعة.

يذكر أن منتخبا نامبيا وغينيا بيساو يحتلان الصدارة برصيد 8 نقاط الا أن الأخير يتفوق بفضل فارق الأهداف فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل منتخب زامبيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

موضوعات متعلقة

السنغال يهزم جنوب إفريقيا برباعية في أمم زامبيا للشباب..فيديو

التشيك تواجه النرويج المنكسرة فى تصفيات كأس العالم

أذريبجان تواجه أيرلندا الشمالية في مباراة الفرصة الأخيرة بتصفيات مونديال روسيا

صحف الجزائر تشن هجوما حادا على منتخب بلادها بعد تبخر حلم المونديال

مدرب زامبيا: الفوز على الجزائر قربنا من نهائيات كأس العالم

زامبيا تتفوق على ساحل العاج بهدفين دون مقابل ببطولة أفريقيا للمحليين

ترشيحاتنا

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

شاهد .. مدير أمن الشرقية يعاين آثار حادث شقة الزقازيق

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

الحبس 5 سنوات عقوبة الكتابة على العملات.. هكذا تتعامل أوروبا والخليج

تصادم جديد في البحيرة.. مصرع سائق وإصابة آخر على صحراوي وادي النطرون

طالب يعتدي بالضرب على مدرس في الدقهلية

قطعة منها تخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة

صاحبة فكرة سيشن السبعينات: الناس افتكرتنا خارجين من آلة الزمن ..فيديو

مصادر: الأهلي يفاوض مهاجم أشانتي كوتوكو

بيني جانتس يكشف موقفه من صفقة القرن

أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يفضح تناقضات سياسة تميم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو
الصحة: علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار بتكلفة مليار و93 مليون.. فيديو
صاحبة مشروع بهيرة بهير: الكثير حاول تقليدي في اقتناء انتيكات الخمسينات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟