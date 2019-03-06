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فن

دار الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في 13 مارس، وتقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلًا فى الثامنة مساء الجمعة 8 مارس على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة التى أبدعها عبد الوهاب منها "اه منك يا جارحنى، وقدرت تهجر، توبة، لست قلبي، ع اليادى، إلا انت، لا تكذبى، وفى يوم وليلة"، أداء نهاد فتحي، محمد متولي، آيات فاروق، ومروة ناجي.

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